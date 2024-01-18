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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretimde yarın başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin velilere, çocuklarıyla kitap okumaları ve dijital bağımlılıktan uzaklaşmaları tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:38
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretimde yarın başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin velilere, çocuklarıyla kitap okumaları ve dijital bağımlılıktan uzaklaşmaları tavsiyesinde bulundu.

        Tekin, merkez Toroslar ilçesindeki Abdulkadir Gürüz Ortaokulu'nun açılış töreninde, ​​​​​​​projeden dolayı hayırsever Abdulkadir Gürüz'ü kutladı.

        Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye'nin yakından takip ettiği bir bakanlık olduğunu belirten Tekin, yüklerinin ağır olduğunu, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

        Tekin, genel bütçeden eğitime ayrılan payın her zaman birinci sırada yer almasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Bu vesileyle öğrencilerin sahip olduğu fiziki imkanlar çok ciddi şekilde değişti. 21 yıllık süre içerisinde Türkiye'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 36'lardan 23'lere, liselerde 22'lere kadar düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

        Eğitim öğretimde yarın başlayacak yarıyıl tatiline değinen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

        "Sevgili veliler, öğretmen arkadaşlarımızın emeklerinin, çocuklarla geçirdiği zamanın zayi olmaması, çocuklarımızın elde ettikleri kazanımların geriye düşmemesi için lütfen bu 2 haftalık tatilde bizler de ebeveyn olarak çocuklarımızın eğitim öğretim sürecine katkı verelim. En azından her akşam çocuklarımızla beraber yarım saat kitap okuyalım, bu 15 gün boyunca çocuklarımızın yanında dijital bağımlılıklarımızdan vazgeçelim. Telefon, televizyon, bilgisayar veya benzeri alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız varsa çocuklarımızın yanında onlardan vazgeçelim, onlara iyi örnek olalım. 15 günü böyle değerlendirelim."

        Tekin, çocukların akademik başarısında, en az okul ve öğretmen kadar velinin sürece katkısının da önemli olduğuna işaret ederek, "Siz çocuklarınızın başarılı olmasını, eğitim öğretim sürecinde iyi bir trend yakalamasını istiyorsanız lütfen bu süreçte siz de çocuklarınıza yardım edin. En azından bu 15 günlük süre içerisinde çocuklarımızın kazanımlarının geriye gitmemesi için onlara destek olun." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Yerel yönetimler destek olduklarında çok mutlu oluyorum"

        Yerel yönetimlerin, önemli paydaşlardan biri olduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

        "Burada yatırım programına aldığımız ama hayata geçiremediğimiz projelerin önemli kısmı arazi üretmekte yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ben o yüzden yerel yönetimler bize bu konuda destek olduklarında çok mutlu oluyor, olmadıklarında da üzülüyorum. Çünkü biz hep beraber bu ülkenin geleceğine hizmet etmek istiyoruz. Dolayısıyla yaklaşan yerel seçimler vesilesiyle eğitim öğretim sürecini önemseyen, eğitim öğretim sürecine katkı vermek isteyen yerel yöneticilerin iş başına gelmesinden de büyük mutluluk duyacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum."

        Tekin, geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve Mersin'in Aydıncık ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Kentteki programı kapsamında İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Mersin'de eğitim öğretimi fiziki altyapı itibarıyla önemli oranda çözmüş durumdayız. Ufak tefek problemlerimiz var. Milli Eğitim Bakanı olarak gerek milletvekillerimiz gerek Valimizle işbirliği yaparak o problemleri çözeceğimizi taahhüt etmek istiyorum. Ondan yana hiçbir endişeniz olmasın. Artık bundan sonra yapacağımız şey Mersin dahil Türkiye'nin tamamında eğitim öğretimin niteliğini artıracak, çocuklarımıza bu ülkenin vatandaşı olma, ülkeyi bir arada tutma, bu milleti aile olarak kabul edip, bu milletin bir ferdi olarak yaşama konusunda teşvik edecek, bu motivasyonu gelecek kuşaklara taşıyabilecek eğitim öğretim sürecini inşa etmek. Bundan sonraki vazifemiz bu. İnşallah yeni dönemde hep beraber bunları yapacağız."

        Vali Ali Hamza Pehlivan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde kente çok sayıda derslik kazandırıldığını anlattı.

        Vatandaşların eğitim sürecine gönülden katkı sağlamalarının önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Aslında çifte mutluluk yaşıyoruz çünkü bir yandan Abdulkadir Bey adına yapılan bu okulun açılışını gerçekleştirirken diğer yandan da bugün ilimize teşrif eden, bizleri onurlandıran Sayın Bakanımızın himayelerinde Gürüz ailesinin ikinci okulunun imzasını attık." dedi.

        Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, derslikleri gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrenciler, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında hazırladıkları "Yörük heybesi"ni Tekin'e hediye etti.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, hayırsever Abdulkadir Gürüz ve ailesi, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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