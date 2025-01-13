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        Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı (2)

        BAŞKANVEKİLİ ŞENER GÖREVE BAŞLADIAkdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, sabah saatlerinde makamına gelerek göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:20
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        Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı (2)
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        BAŞKANVEKİLİ ŞENER GÖREVE BAŞLADI

        Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, sabah saatlerinde makamına gelerek göreve başladı. Burada konuşan Şener, "Kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirler kararlılıkla sürdürülecek. Ayrıca ilçe genelinde hizmet ve projeler kesintisiz ve ayrımsız bir şekilde devam edecek" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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