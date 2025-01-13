Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldı (2)
BAŞKANVEKİLİ ŞENER GÖREVE BAŞLADIAkdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, sabah saatlerinde makamına gelerek göreve başladı.
BAŞKANVEKİLİ ŞENER GÖREVE BAŞLADI
Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, sabah saatlerinde makamına gelerek göreve başladı. Burada konuşan Şener, "Kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirler kararlılıkla sürdürülecek. Ayrıca ilçe genelinde hizmet ve projeler kesintisiz ve ayrımsız bir şekilde devam edecek" dedi.
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