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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasına 4 tutuklama

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:46
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasına 4 tutuklama
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

        Adreslerde bulunan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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