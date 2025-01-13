Mersin'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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