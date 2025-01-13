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        Mersin'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:42
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        Mersin'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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