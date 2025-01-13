Mersin'de terör operasyonu: 4 tutuklama

MERSİN’de PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını kapsamında 4 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda F.T., D.İ., E.K. ve M.S. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.