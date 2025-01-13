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        Mersin'de terör operasyonu: 4 tutuklama

        MERSİN'de PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:40
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        Mersin'de terör operasyonu: 4 tutuklama
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        MERSİN’de PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını kapsamında 4 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde düzenlenen operasyonda F.T., D.İ., E.K. ve M.S. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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