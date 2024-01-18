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        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü gemi Mersin'den uğurlandı

        Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:22
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        Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü gemi Mersin'den uğurlandı
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        Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

        Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikal malzemelerden oluşan yardımlar, "NINA M" adlı gemiye yüklendi.

        Uğurlama programına katılan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, gazetecilere, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını söyledi.

        Gazze için ilk günden itibaren sahada olduklarını belirten Saygılı, şöyle konuştu:

        "Üçüncü yardım gemimizde birçok ihtiyaç malzemesi var. Yaklaşık 30 saat sonra Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak. Milletimize kıymetli bağışları için teşekkür ederiz. Gemi iyilik taşıyor. Yüreklerde kandil yakmak, Gazzelilerin sofrasına katık, kaşığına lokma olmak için sefere çıkıyor. İnşallah gittiği yerde yaralara merhem olacak."

        Programa, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve bazı şube başkanları da katıldı.

        Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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