Hatayspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde çıktığı 20 maçta topladığı 21 puanla 14. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, 26 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

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