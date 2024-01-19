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        Türk Kızılay'ın yardım gemisi Gazze'ye doğru yola çıktı

        TÜRK Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:15 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:20
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        Türk Kızılay'ın yardım gemisi Gazze'ye doğru yola çıktı
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        TÜRK Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

        Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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