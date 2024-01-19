Türk Kızılay'ın yardım gemisi Gazze'ye doğru yola çıktı
TÜRK Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.
TÜRK Kızılay öncülüğünde hazırlanan 1510 ton insani yardım malzemesini taşıyacak olan 3'üncü gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.
Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğiyle temin edilen 6 ambulans, su arıtma sistemi, gıda ve hijyen kolisi, içme suyu, çadır, battaniye, bebek bezi, ilaç ile medikalden oluşan yardım malzemeleri, 'NINA M' adlı gemiye yüklendi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi seferine başladı.
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