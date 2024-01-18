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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de temaslarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:40
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de temaslarda bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tekin, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer tarafından karşılanan Tekin, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Bakan Tekin, MHP Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkan Vekili Kamil Durmuşoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile görüştü.

        Daha sonra Bakan Tekin, Suphi Öner Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

        Bakan Tekin'e, programlarında AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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