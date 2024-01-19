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        Yörük aile, hemşehrileri astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu çadırda takip etti

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu yaşadıkları çadırda televizyondan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 19.01.2024 - 01:21
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        Yörük aile, hemşehrileri astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu çadırda takip etti
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu yaşadıkları çadırda televizyondan izledi.

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması, astronot Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla beklendi.

        Gülnar ilçesinin yüksek rakımındaki mahallelerinden Delikkaya'da küçükbaş hayvancılık yapan 35 yaşındaki Tufan ve Hatice Bacak çifti, tarihi yolculuğu 3 çocuklarıyla yaşadıkları çadırda takip etti.

        Aile, televizyonda canlı yayınlanan fırlatma anını ilgiyle izledi.

        Tufan Bacak, AA muhabirine, Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

        Sobanın üstünde çaylarını demleyip tarihi anı beklediklerini dile getiren Bacak, "Bir Yörük kardeşimizin uzaya gitmesi bizi çok mutlu etti. Bunu kara çadırımızda takip ediyoruz. Yolu, bahtı açık olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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