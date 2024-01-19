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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, beraberinde 3 astronot ile birlikte uzay yolculuğu TSİ 00.49'da başladı. Bu tarihi olay Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla takip edildi. Mersinliler, roketin uzaya fırlatılması sırasında Gezeravcı ve diğer astronotlar için dua okuyarak, sorunsuz şekilde dünyaya dönmeleri temennisinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:39 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:40
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, beraberinde 3 astronot ile birlikte uzay yolculuğu TSİ 00.49'da başladı. Bu tarihi olay Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla takip edildi. Mersinliler, roketin uzaya fırlatılması sırasında Gezeravcı ve diğer astronotlar için dua okuyarak, sorunsuz şekilde dünyaya dönmeleri temennisinde bulundu.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun uzay yolculuğu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'da TSİ 00.49'da gerçekleştirildi. Heyecanlı bekleyişin ardından Gezeravcı ve 3 astronotun içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımından sonra ardında alev kümesi bırakarak uzay yolculuğuna başladı. Gezeravcı uzayda mikro yer çekimi, uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı ve biyoloji gibi 13 deney gerçekleştirecek.

        MERSİNLİLER DUALARLA UĞURLADI

        Bu tarihi olay dünyanın yanı sıra Türkiye'de de heyecanla takip edildi. Astronot Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de ise ayrı bir heyecan yaşandı. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda toplanan yüzlerce Silifkeli, kurulan dev ekrandan tarihi anı takip etti. Gezeravcı'nın yolculuğu öncesi dualar okundu. Daha sonra hep birlikte geri sayım yapıldı. Roketin yükseldiği anda ise herkes ayağa kalkıp alkışladı. Ardından 2 hafta sürmesi planlanan yolculuğun ardından 4 astronotun sorunsuz bir şekilde dünyaya dönmeleri temennisinde bulunuldu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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