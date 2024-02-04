Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor

        ALEYNA COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 6 yaşındaki Hazal Güner, ailesinin yeni bir hayat kurduğu Mersin'de anaokuluna gidiyor, öğretmen olmanın hayalini kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALEYNA COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 6 yaşındaki Hazal Güner, ailesinin yeni bir hayat kurduğu Mersin'de anaokuluna gidiyor, öğretmen olmanın hayalini kuruyor.

        Hazal, annesi ve ağabeyleri ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinde yakalandı.

        Annesinin kucağında yaşam savaşı veren Hazal, yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ağabeyi Ahmet Efe'nin hayatını kaybettiği depremde, annesi ve ağabeyi Cihan ile kurtarılan Hazal, enkazdan çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım." yanıtıyla hafızalarda iz bıraktı.

        Hazal ile annesi Betül Güner, 11 gün Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

        Ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşen Hazal, burada Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Güngör Anaokulu'nda eğitim görüyor.

        Hazal, günlük yaşamında şarkılar söylüyor, enstrüman çalıyor, boncuklardan bileklik yapıyor.

        Baba Rauf Güner, AA muhabirine, depremde kaybettiği oğlu için duyduğu acının tarifsiz olduğunu söyledi.

        Deprem günü yurt dışında olduğunu belirten Güner, "Vefat eden oğlum liseye hazırlanıyordu. Çocuklarıma güzel bir gelecek sunabilmek için Kıbrıs'a çalışmaya gitmiştim. Depremden 24 saat sonra Hatay'a gelebildim. Mersin'e yerleşeceğimiz aklımızın ucundan geçmezdi. Hayatımızda belli başlı şeyler değişti. Bir gün önce evimiz, arabamız varken bir gün sonra hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi bir taraftan acılarımızı unutmaya çalışıyor, bir taraftan buraya alışmaya çalışıyoruz." dedi.

        Güner, kendilerine yeni bir hayat kurduklarını ve alışma sürecinde olduklarını ifade ederek, Tarsus halkının çok yardımsever olduğunu belirtti.

        - "Burada olabilmemiz büyük bir şans"

        Hatay'a dönmek istemediklerini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

        "Hazal ve Cihan okula başladı. Çocukların düzenini bozmak istemiyoruz. Hazal, ağabeyi aklına geldiğinde duygulanıp, ağlıyor ama genel olarak iyi, şu an mutlu. Seveni çok. Kızım Melek öğretmenini çok seviyor. Bana, 'Baba ben de öğretmen olmak istiyorum, çocuklarla ilgilenmek istiyorum.' diyor. Çok akıllı. Üzgün olduğumu gördüğünde beni güldürmeye çalışır. Markete gittiğimizde canı bir şey istediğince önce 'Baba paramız var mı?' diye sorar, sonra ister. Bizim burada olabilmemiz büyük bir şans. Allah deprem bölgesindeki insanlara yardım etsin. Her şey yoluna girer inşallah. Hastanede olduğumuz süreçte bize evlerini açan Ergen ailesine çok teşekkür ediyoruz. Yardım eden herkesten Allah razı olsun."

        6 yaşındaki Hazal Güner ise Tarsus'u çok sevdiğini belirtti.

        Güner, "Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Lahana sarıyorum. Bisiklet, paten sürebiliyorum. Çiçekleri suluyorum. Okula giderken kedileri besliyorum. Ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum. Öğretmen olunca çocuklara arkadaşlığı, kavga etmemeyi öğreteceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"

        Benzer Haberler

        Mersin'de keşfedilen 'ters lale', korumaya alınacak
        Mersin'de keşfedilen 'ters lale', korumaya alınacak
        MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan'dan 100´üncü yılda 100 p...
        MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan'dan 100´üncü yılda 100 p...
        İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİKTE HAVAYA ATEŞ EDEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA YA...
        İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİKTE HAVAYA ATEŞ EDEN MOTOSİKLETLİ MAGANDA YA...
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan 3 ana te...
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan 3 ana te...
        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 70-75
        ÇBK Mersin - Beşiktaş: 70-75
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi