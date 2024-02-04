Mersin'de bir kişi sulama havuzunda ölü bulundu
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, sulama havuzunda ölü bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, sulama havuzunda ölü bulundu.
Seydili Mahallesi'ndeki sulama havuzunda hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, Kadir E'ye (46) ait olduğu tespit edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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