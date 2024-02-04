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        Mersin'de bir kişi sulama havuzunda ölü bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, sulama havuzunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:11 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:11
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        Mersin'de bir kişi sulama havuzunda ölü bulundu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, sulama havuzunda ölü bulundu.

        Seydili Mahallesi'ndeki sulama havuzunda hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, Kadir E'ye (46) ait olduğu tespit edildi.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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