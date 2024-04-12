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        Akrobatik okçu Dilek'in hedefi Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele etmek

        YAKUP SAĞLAM - Cimnastikte öğrendiği hareketleri geleneksel okçulukla birleştiren 11 yaşındaki sporcu Dilek Deren Ulusoy, yeteneklerini Dünya Göçebe Oyunları'nda sergilemeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:06
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        Akrobatik okçu Dilek'in hedefi Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele etmek
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        YAKUP SAĞLAM - Cimnastikte öğrendiği hareketleri geleneksel okçulukla birleştiren 11 yaşındaki sporcu Dilek Deren Ulusoy, yeteneklerini Dünya Göçebe Oyunları'nda sergilemeyi hedefliyor.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan Dilek, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta cimnastikle tanıştı. Sporcu Eğitim Merkezinde (SEM) aldığı artistik ve ritmik cimnastik dersleriyle bölgesel müsabakalarda başarılı olan Dilek, 2 yıl önce geleneksel okçuluğa merak saldı.

        Dilek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mersin Gençlik Merkezi'nde antrenör Bayram Gökçen ile yaptığı antrenmanlar sayesinde kısa zamanda okçulukta da kendini geliştirdi.

        İdmanlarda cimnastikle okçuluğu harmanlayan sporcu, akrobatik hareketlerle ok atmayı öğrendi.

        Geleneksel okçuluktaki çalışmalarını sürdüren Dilek, 8-14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5'incisi düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'ndan davet almayı istiyor.

        - "Ülkemi temsil etmek istiyorum"

        Dilek Deren Ulusoy, AA muhabirine, Kırgızistanlı akrobatik okçuları örnek aldığını söyledi.

        İki ayrı sporu birlikte yapabildiği için şanslı olduğunu dile getiren sporcu, "Okçuluğa 2 yıl önce başladım ama 3 aydır cimnastik hareketleriyle ok atıyorum. Yapacağım hareketlere göre antrenmanlarım değişiyor. Okçuluk ve ritmik cimnastiği aynı anda yapıyorum." dedi.

        Dilek, Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele etmeyi hedeflediğini belirterek, "Kırgızistanlı okçuları örnek alarak atışlarımda çeşitli hareketler yapmaya başladım. Dünya Göçebe Oyunları'nda yer almak ve ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Okçulukta kendisini geliştirmeye çalıştığını vurgulayan Dilek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanacağına inandığını ifade etti.

        - Antrenör Gökçen: "Okçulukla cimnastiği birleştirerek uygulamalar yapıyoruz"

        Antrenör Gökçen de küçük yaştaki sporcusunun gelecekte başarılarıyla adından sıkça söz ettireceğini anlattı.

        Dilek'in çabuk öğrenen bir çocuk olduğunu belirten Bayram Gökçen, şunları kaydetti:

        "Dilek Deren ile 1 yıl normal ok atışları yaptık. Son 3 aydır da okçulukla cimnastiği birleştirerek uygulamalar yapıyoruz. Böyle hareketlerle ok atan Kırgızistanlı bir kadın sporcu var. Dilek Deren de onun yaşında aynı seviyeye gelecektir. Dünya Etnospor Konfederasyonundan Dünya Göçebe Oyunları'na katılım için davet bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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