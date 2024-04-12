Akrobatik okçu Dilek'in hedefi Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele etmek

YAKUP SAĞLAM - Cimnastikte öğrendiği hareketleri geleneksel okçulukla birleştiren 11 yaşındaki sporcu Dilek Deren Ulusoy, yeteneklerini Dünya Göçebe Oyunları'nda sergilemeyi hedefliyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Dilek, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta cimnastikle tanıştı. Sporcu Eğitim Merkezinde (SEM) aldığı artistik ve ritmik cimnastik dersleriyle bölgesel müsabakalarda başarılı olan Dilek, 2 yıl önce geleneksel okçuluğa merak saldı.

Dilek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mersin Gençlik Merkezi'nde antrenör Bayram Gökçen ile yaptığı antrenmanlar sayesinde kısa zamanda okçulukta da kendini geliştirdi.

İdmanlarda cimnastikle okçuluğu harmanlayan sporcu, akrobatik hareketlerle ok atmayı öğrendi. Geleneksel okçuluktaki çalışmalarını sürdüren Dilek, 8-14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da 5'incisi düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'ndan davet almayı istiyor. - "Ülkemi temsil etmek istiyorum" Dilek Deren Ulusoy, AA muhabirine, Kırgızistanlı akrobatik okçuları örnek aldığını söyledi. İki ayrı sporu birlikte yapabildiği için şanslı olduğunu dile getiren sporcu, "Okçuluğa 2 yıl önce başladım ama 3 aydır cimnastik hareketleriyle ok atıyorum. Yapacağım hareketlere göre antrenmanlarım değişiyor. Okçuluk ve ritmik cimnastiği aynı anda yapıyorum." dedi.

Dilek, Dünya Göçebe Oyunları'nda mücadele etmeyi hedeflediğini belirterek, "Kırgızistanlı okçuları örnek alarak atışlarımda çeşitli hareketler yapmaya başladım. Dünya Göçebe Oyunları'nda yer almak ve ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu. Okçulukta kendisini geliştirmeye çalıştığını vurgulayan Dilek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanacağına inandığını ifade etti. - Antrenör Gökçen: "Okçulukla cimnastiği birleştirerek uygulamalar yapıyoruz"