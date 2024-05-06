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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:40
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        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

        Barış Mahallesi 4516 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

        Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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