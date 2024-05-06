Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.
Barış Mahallesi 4516 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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