Mersin'de 8 bin 720 makaron ele geçirildi

Adreslerde 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün, 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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