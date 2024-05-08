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        Mersin'de 8 bin 720 makaron ele geçirildi

        Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:47
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        Mersin'de 8 bin 720 makaron ele geçirildi
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        Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün, 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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