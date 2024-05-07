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        Erdemli'de plaj voleybolu turnuvası başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası"nda ilk karşılaşmalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:14
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        Erdemli'de plaj voleybolu turnuvası başladı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası"nda ilk karşılaşmalar yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuva, Kapalı Spor Salonu'nun yanındaki kumsalda başladı.

        Turnuvaya 36 takımdan 196 sporcu katıldı.

        İlk servis atışını yapan Kaymakam Aydın Tetikoğlu, takımlara başarı diledi.

        Organizasyon 18 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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