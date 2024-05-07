Erdemli'de plaj voleybolu turnuvası başladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası"nda ilk karşılaşmalar yapıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası"nda ilk karşılaşmalar yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuva, Kapalı Spor Salonu'nun yanındaki kumsalda başladı.
Turnuvaya 36 takımdan 196 sporcu katıldı.
İlk servis atışını yapan Kaymakam Aydın Tetikoğlu, takımlara başarı diledi.
Organizasyon 18 gün sürecek.
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