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        Mersin'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, deposunda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:10
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        Mersin'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, deposunda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruştuma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir depoya operasyon düzenledi.

        Adreste iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen G.G. gözaltına alındı.

        Operasyonda, 87 kök kenevir, 98 uyuşturucu hap, 14 ışıklandırma ekipmanı, vantilatör ve termostat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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