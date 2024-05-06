Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, H.K. idaresindeki 33 AGJ 090 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Kasım Döner (68) yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Döner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilin sürücüsü H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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