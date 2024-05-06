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        Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        MERSİN'inErdemli ilçesinde yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:55
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        Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MERSİN’inErdemli ilçesinde yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Erdemli çevre yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Kasım Döner yönetimindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklet, yaya yolundan geçerken H.K.'nin kullandığı 33 AGJ 090 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Döner, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Döner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü H.K. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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