Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!

Samsun'da olay, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay (43), boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu.

BEKÇİLER SUÇ ALETİYLE YAKALADI DHA'da yer alan habere göre Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı.

KATİL KOCANIN SUÇ DOSYASI KABARIK Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Adem Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"İNTİHAR EDECEĞİM" DEYİP EVE ÇAĞIRDI İddiaya göre, şüpheli Adem Çay gece saatlerinde eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi.