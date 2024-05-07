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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülya Akça, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!

        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!

        İstanbul'da, 54 yaşındaki Gülya Akça, çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan saldırgan Çizmeci'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Gülya Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:54
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        Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü!
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        İstanbul'da olay önceki gün saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'taki çorbacıda yaşandı. Gülya Akça (54), Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı.

        BAŞKA ÇORBACIDA İŞE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre Akça, Bayrampaşa’daki başka bir çorbacıda çalışmaya başladı.

        KADININ ÇALIŞTIĞI DÜKKANA GİTTİ

        Akşam saatlerinde, Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça’nın çalıştığı dükkana gitti. İkili tartışmaya başladı.

        GÜLYA AKÇA'YA 4 EL ATEŞ ETTİ

        Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça’ya 4 el ateş etti. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini gören Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiyi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Gülya Akça, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Çizmeci'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        "DAHA ÖNCE KANSERİ ATLATTI"

        Gülya Akça'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Akça'nın daha önce kanseri yendiğini söyleyen yakın arkadaşı Serpil Aday, "Mücadeleyi seven bir insandı. Kanseri atlattı 5-10 sene önce. Göğüs kanseriydi. Mucizevi bir şekilde kanseri atlattı; 'İşe başlayayım kafam dağılsın' dedi. İş ortağı yüzünden kanseri atlatan arkadaşım şu anda kara toprağın altında" diye konuştu.

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