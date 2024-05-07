Gülya, kanseri yenmişti... Kadın ortağını öldürdü! İstanbul'da, 54 yaşındaki Gülya Akça, çalıştığı iş yerinde eski ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polisleri gören şüpheli Hüseyin Çizmeci, silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan saldırgan Çizmeci'nin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Gülya Akça'nın daha önce kanseri yendiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.05.2024 - 08:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL