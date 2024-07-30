Mersin'in bisiklet yolu 150 kilometreye ulaştı

Bu kapsamda kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Topçuoğlu, "2029 yılının sonuna kadar kalan 127 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız. Vatandaşlarımız Mersin genelinde toplam 277 kilometrelik bisiklet yoluna kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir'i birbirine bağlayan bisiklet yolu, açılışı yapılan etaplarla beraber 150 kilometreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca bisiklet sürücülerine hem güvenli yol hem de doğal güzellikler arasında sürüş imkanı sunan bisiklet yolu ağında çalışmalar devam ediyor.

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