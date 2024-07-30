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        Mersin'in bisiklet yolu 150 kilometreye ulaştı

        Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:19
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        Mersin'in bisiklet yolu 150 kilometreye ulaştı
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        Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca bisiklet sürücülerine hem güvenli yol hem de doğal güzellikler arasında sürüş imkanı sunan bisiklet yolu ağında çalışmalar devam ediyor.

        Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir'i birbirine bağlayan bisiklet yolu, açılışı yapılan etaplarla beraber 150 kilometreye ulaştı.

        Yeni açılan yollarla bisiklet kullanımın teşvik edildiği kentte, sahil bandındaki güzergahı kullananlar palmiyeler arasında deniz manzaralı yolculuk yapabiliyor.

        - Bisiklet yolunun 277 kilometreye ulaşması planlanıyor

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Mersin'de 2021'de Bisiklet Master Ana Planı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Topçuoğlu, "2029 yılının sonuna kadar kalan 127 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız. Vatandaşlarımız Mersin genelinde toplam 277 kilometrelik bisiklet yoluna kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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