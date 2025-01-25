Mersin'de bu ay 597 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, kuralları ihlal eden 2 bin 717 sürücüye 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'de bu ay jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 597 araç trafikten men edildi.

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