Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık (3)
GENİŞLETİLMİŞDİVAN TOPLANTISIİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Mersin'de partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı.
GENİŞLETİLMİŞDİVAN TOPLANTISI
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Mersin'de partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı. İlçe temaslarının ardından kent merkezindeki bir salonda partilileriyle buluşan Dervişoğlu'na, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik etti.
Burada konuşan Dervişoğlu, “İYİ Parti'yi sadece bir cephe oluşturmak için kurmadık. Diğer siyasi partilerden farklı olarak biz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla, Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenip, iktidar olup bu ülkeyi yönetmeye talibiz. O yüzden bizden korkuyorlar. İşte onun için bizi tehdit ediyorlar. 2 gündür bölgedeyim. Vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, çiftçilerle, dezavantajlı gruplarla konuşup karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir problemin çözülebilmesi için o problemin anlaşılması lazım. Eğer problemi anlayamazsanız çözüm yöntemlerini de keşfedemezsiniz. İçinde bulunduğumuz sorunların kaynağında da bu var. Türkiye’yi 22 yıldan beri yöneten bu iktidar artık hizmet yıllarını geride bırakmış, sistem değişikliği ile kendisini Beştepe'deki saraya hapsetmiştir. İYİ Parti, partilerden bir parti değildir. İYİ Parti’nin içinde cesaret, liyakat, samimiyet vardır ve bunların oluşturduğu güven vardır” dedi.
‘MİLLİ İRADAYE KIZILMAZ’
Geçmişte farklı partiye oy vermiş vatandaşa gönül koyulmaması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Birbirinden farklı şeyler düşünen insanları kutuplaştıran ve siyaseten nemalanmak isteyen anlayışla meselelere yaklaşılırsa elbette ki Türkiye’yi aydınlık günler beklemez. Farklı düşünüyor olabiliriz. Burada da farklı düşünen insanlar olabilir. Belli bir döneme kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşa gönül koyamazsınız. Çünkü onlarca gerekçe bulup oy kullanma tercihini kullanmışlardır. Vatandaşa ‘Sen dün AK Parti'ye oy verdin’ diye kızamazsınız. Vatandaşa kızılmaz, milli iradeye kızılmaz ama dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler bugün o vermemek için yüzlerce gerekçeyi bize anlatıyorlar” diye konuştu.
‘GÖZLERDE İKTİDAR PARILTISI GÖRÜYORUM’
2025 yılının İYİ Parti’nin şahlanış yılı olacağını belirten Dervişoğlu şunları söyledi:
“Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Siyasetin dar alanda sıkışık bir zeminde sürdürülmesi kutuplaşmaya vesile olur ve bu ancak iktidarın işine yarar. Bu kısır döngüye dur demek üzere siyaset yapıyorum. Bunu yaparken size güveniyorum. Yeniden bir bayrağı ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir şey kendi haline bırakırsanız düzelmez. Eskiden umutsuzluk gördüğüm gözlerde, şimdi iktidar parıltısı görüyorum. Yaraların sarılma dönemi bitmiştir. 2025 yılı İyi Parti’nin şahlanış yılı olacaktır.”
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.