Dervişoğlu: Emeklilikle ilgili bütün eksiklikleri ele aldık (3)

GENİŞLETİLMİŞDİVAN TOPLANTISI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Mersin'de partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı. İlçe temaslarının ardından kent merkezindeki bir salonda partilileriyle buluşan Dervişoğlu'na, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik etti.

Burada konuşan Dervişoğlu, “İYİ Parti'yi sadece bir cephe oluşturmak için kurmadık. Diğer siyasi partilerden farklı olarak biz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla, Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenip, iktidar olup bu ülkeyi yönetmeye talibiz. O yüzden bizden korkuyorlar. İşte onun için bizi tehdit ediyorlar. 2 gündür bölgedeyim. Vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, çiftçilerle, dezavantajlı gruplarla konuşup karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir problemin çözülebilmesi için o problemin anlaşılması lazım. Eğer problemi anlayamazsanız çözüm yöntemlerini de keşfedemezsiniz. İçinde bulunduğumuz sorunların kaynağında da bu var. Türkiye’yi 22 yıldan beri yöneten bu iktidar artık hizmet yıllarını geride bırakmış, sistem değişikliği ile kendisini Beştepe'deki saraya hapsetmiştir. İYİ Parti, partilerden bir parti değildir. İYİ Parti’nin içinde cesaret, liyakat, samimiyet vardır ve bunların oluşturduğu güven vardır” dedi.

‘MİLLİ İRADAYE KIZILMAZ’

Geçmişte farklı partiye oy vermiş vatandaşa gönül koyulmaması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Birbirinden farklı şeyler düşünen insanları kutuplaştıran ve siyaseten nemalanmak isteyen anlayışla meselelere yaklaşılırsa elbette ki Türkiye’yi aydınlık günler beklemez. Farklı düşünüyor olabiliriz. Burada da farklı düşünen insanlar olabilir. Belli bir döneme kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşa gönül koyamazsınız. Çünkü onlarca gerekçe bulup oy kullanma tercihini kullanmışlardır. Vatandaşa ‘Sen dün AK Parti'ye oy verdin’ diye kızamazsınız. Vatandaşa kızılmaz, milli iradeye kızılmaz ama dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler bugün o vermemek için yüzlerce gerekçeyi bize anlatıyorlar” diye konuştu.

‘GÖZLERDE İKTİDAR PARILTISI GÖRÜYORUM’