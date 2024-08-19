Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 80 Cengiz Demir), Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro (Dk. 62 Hodzic), Fernandes (Dk. 78 Rivas), Strandberg (Dk. 62 Okoronkwo)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 82 Omeruo), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 65 Rodrigues), Sadiku (Dk. 75 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 82 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa
Goller: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 64 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 74 Hodzic, Dk. 75 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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