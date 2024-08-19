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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:14
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 80 Cengiz Demir), Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro (Dk. 62 Hodzic), Fernandes (Dk. 78 Rivas), Strandberg (Dk. 62 Okoronkwo)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 82 Omeruo), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 65 Rodrigues), Sadiku (Dk. 75 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 82 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa

        Goller: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 74 Hodzic, Dk. 75 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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