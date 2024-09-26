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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:49
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, çeşitli nedenlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        Ekipler, kendilerini polis ve uzlaşmacı avukat olarak tanıtan A.G, A.Y, M.E.K, D.K, A.S, S.A. ve İ.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Adreslerde dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığı belirlenen 21 cep telefonu, çok sayıda banka kartı, 6 SIM kart, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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