Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, çeşitli nedenlerle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Ekipler, kendilerini polis ve uzlaşmacı avukat olarak tanıtan A.G, A.Y, M.E.K, D.K, A.S, S.A. ve İ.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adreslerde dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığı belirlenen 21 cep telefonu, çok sayıda banka kartı, 6 SIM kart, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.