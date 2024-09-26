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        Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 21:23 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:36
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        Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Tahir Dövücü yönetimindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil, D-750 kara yolu Dörtler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Teberik'e (59) çarptı.

        Ardından kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Ö.İ. idaresindeki 51 AJJ 051 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada sürücü Tahir Dövücü hayatını kaybetti, otomobildeki F.D. ile yaya Aliye Teberik yaralandı.

        Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Teberik de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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