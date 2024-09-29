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        Mersin'de yol verme tartışması araç kamerasınca kaydedildi

        Mersin'de, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:51
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        Mersin'de yol verme tartışması araç kamerasınca kaydedildi
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        Mersin'de, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, araç kamerasınca kaydedildi.

        Mezitli ilçesi Yeni Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Seyir halindeyken minibüsün camından halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada içerisinde otomobil sürücüsünün eşi ve 2 çocuğunun da olduğu aracın önünü kesti.

        Minibüsten inen şoför, halatla araca saldırıp sürücüye küfretti.

        Çevredeki araçların sürücüleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan şoför, daha sonra minibüse binerek uzaklaştı.

        Emniyete başvuran otomobil sürücüsünün, minibüs şoförüyle ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olay otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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