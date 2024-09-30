Anamur'da tarihi yerlerin tanıtıldığı bisiklet turu düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen bisiklet turuna katılanlar tarihi yerleri gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Sevenler Derneği üyelerinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletliler, Anemurium Antik Kenti, Mamure Kalesi ve Köşekbükü Mağarası'nın da olduğu güzergahta pedal çevirdi.

Tarihi yerler ile doğal güzellikleri inceleyip, ilçe merkezini gezen katılımcılar, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile bir araya geldi.

Dernek üyelerine teşekkür eden Deniz, bisiklet turunun ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.