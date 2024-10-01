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        Mersin'de silah zoruyla alıkonulan kişinin gasbedildiği iddiasına 2 tutuklama

        Mersin'de restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup daha sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:41
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        Mersin'de silah zoruyla alıkonulan kişinin gasbedildiği iddiasına 2 tutuklama
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        Mersin'de restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup daha sonra gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aralarında iki kadının da olduğu 5 suç örgütü üyesi, Yenişehir ilçesinde sohbet etmek için restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla araçlarına bindirdi.

        Kırsal araziye götürdükleri kişinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına 2 milyon lira aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.

        Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, zanlıların restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla alıkoyup kendi araçlarına bindirmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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