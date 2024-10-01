Mersin'de silah zoruyla alıkonulan kişinin gasbedildiği iddiasına 2 tutuklama

Kırsal araziye götürdükleri kişinin telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına 2 milyon lira aktaran şüpheliler, daha sonra ortadan kayboldu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aralarında iki kadının da olduğu 5 suç örgütü üyesi, Yenişehir ilçesinde sohbet etmek için restorana davet ettikleri kişiyi silah zoruyla araçlarına bindirdi.

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