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        Hatayspor'da Trabzonspor maçının mesaisi sürüyor

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:51
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        Hatayspor'da Trabzonspor maçının mesaisi sürüyor
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Mersin'de Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

        Dar alan ve taktik çalışması yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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