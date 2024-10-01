Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 sanat sezonunu konserle açtı

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonuna açılış konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 sanat sezonunu konserle açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonuna açılış konseriyle başladı.

        Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı.

        Koreografisi Ender Üçdemir, kostüm düzenlemesi Hatice Kaptı, ışık tasarımı Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımı Umut Sinan Özdemir'e ait konserin rejiliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve müdürü Serbülent Biçer üstlendi.

        Konserde solistler Ecem Yazoğlu, Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Nihan Çetin Aydın, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Aydın Uştuk, Mehmet Ali Tutar, Tuncay Kurtoğlu, bale solistlerde ise Risa Ochiai, Yukiko Ito, Tugay Ak, Burak Serkan Cebeci, Yusuf Ozan Demirbaş, Meltem Ayar ve Jonghee Park sahne aldı.

        Konsere MDOB orkestrası, koro ve bale sanatçıları da eşlik etti.

        Etkinliğe vatandaşların yanı sıra Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç ve Ahmet Gazi Kaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını takip ediyor
        Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını takip ediyor
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Türk Ticaret Fuarı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Mersin'de "Türk Ticaret Fuarı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Anamur Belediyesinin meclis toplantısı Anemurium Antik Kenti'nde yapıldı
        Anamur Belediyesinin meclis toplantısı Anemurium Antik Kenti'nde yapıldı
        Lübnan'dan Mersin'e 315 yabancı uyruklu getirildi
        Lübnan'dan Mersin'e 315 yabancı uyruklu getirildi
        Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlüğe Ergün Penbe getirildi
        Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlüğe Ergün Penbe getirildi
        60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü törenle açıldı
        60+ Tazelenme Üniversitesi MEÜ Kampüsü törenle açıldı
        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi