Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin’in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi'ndeki domates serasının gübre deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların, durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        Benzer Haberler

        Mersin'de engellilere yönelik "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festiva...
        Mersin'de engellilere yönelik "Ruhun Yelkenleri" projesi kapsamında festiva...
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi gerçekleştirildi
        Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesi gerçekleştirildi
        BSH Türkiye'nin We Power kariyer programının yeni dönem başvuruları başladı
        BSH Türkiye'nin We Power kariyer programının yeni dönem başvuruları başladı
        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici göreve başladı
        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici göreve başladı
        Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı
        Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı