Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil, Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkisinde henüz plakası öğrenilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.
İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Yaren'in hayatını kaybettiği, Özkurt'un yaralandığı belirlendi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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