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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:12
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil, Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkisinde henüz plakası öğrenilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

        İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Yaren'in hayatını kaybettiği, Özkurt'un yaralandığı belirlendi.

        Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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