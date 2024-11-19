Mersin'de öğrencinin okul sırasındaki deliğe sıkışan parmağını itfaiye çıkardı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde parmağı okul sırasındaki deliğe sıkışan öğrenci, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde parmağı okul sırasındaki deliğe sıkışan öğrenci, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Ersoy Ortaokulu'nda eğitim gören A.T'nin parmağı okul sırasındaki deliğe sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla çocuğun parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.