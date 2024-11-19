Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        82 Evler Mahallesi'nde, Abdullah B. (32) idaresindeki 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (41) kullandığı 33 AYM 959 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. A.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, son yolculuğuna uğurlandı
        Mersin'de hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defned...
        Mersin'de hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi defned...
        Mersin'de yem tedariki yapılmadığı ileri sürülen çiftlikteki tavuklar telef...
        Mersin'de yem tedariki yapılmadığı ileri sürülen çiftlikteki tavuklar telef...
        Mersin'de öğrencinin okul sırasındaki deliğe sıkışan parmağını itfaiye çıka...
        Mersin'de öğrencinin okul sırasındaki deliğe sıkışan parmağını itfaiye çıka...
        Mersin'de 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza uygulandı
        Mersin'de 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza uygulandı
        Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı
        Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı