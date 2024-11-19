Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
82 Evler Mahallesi'nde, Abdullah B. (32) idaresindeki 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (41) kullandığı 33 AYM 959 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. A.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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