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        Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi dengeye oturtuldu

        Mersin açıklarında dün yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisi, mürettebatın çalışmasıyla düzeltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:40 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:40
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        Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi dengeye oturtuldu
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        Mersin açıklarında dün yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisi, mürettebatın çalışmasıyla düzeltildi.

        Yük almak için gittiği Serbest Bölge'nin 2 mil açığında dün akşam saatlerinde 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki gemi, kaptan ve 5 kişilik mürettebatın çalışmasıyla dengeye oturtuldu.

        Çalışma sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekipleri bölgede bekledi.

        "ESPERANZA B"nin düzeltilmesinin ardından dün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün "BAYRAK 2" adlı botuyla tedbir amaçlı tahliye edilen 7 personel de yeniden gemiye alındı.

        Geminin teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından normal seyrine döneceği öğrenildi.

        Ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı kuru yük gemisi, dün henüz bilinmeyen nedenle yan yatmış, geminin yabancı uyruklu 13 mürettebatından 7'si tedbiren tahliye edilmişti. Kaptan ve 5 personel, dengeye oturtmak için gemide kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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