Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi dengeye oturtuldu

Ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı kuru yük gemisi, dün henüz bilinmeyen nedenle yan yatmış, geminin yabancı uyruklu 13 mürettebatından 7'si tedbiren tahliye edilmişti. Kaptan ve 5 personel, dengeye oturtmak için gemide kalmıştı.

Çalışma sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekipleri bölgede bekledi.

Yük almak için gittiği Serbest Bölge'nin 2 mil açığında dün akşam saatlerinde 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki gemi, kaptan ve 5 kişilik mürettebatın çalışmasıyla dengeye oturtuldu.

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