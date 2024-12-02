Bozyazı'da öğrenciler patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" kapsamında patates tohumu ekti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" kapsamında patates tohumu ekti.
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasının sağlanması, geleneksel tatlarla buluşturulması ve gıda israfının engellenmesi hedefiyle yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de uygulandı.
Öğrenciler, proje kapsamında okul bahçesindeki 100 metrekarelik alana patates tohumlarını ekti.
Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi ve ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına yönelik ev yapımı yemeklerin faydaları anlatıldı.
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