Bozyazı'da öğrenciler patates tohumlarını toprakla buluşturdu

Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi ve ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına yönelik ev yapımı yemeklerin faydaları anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi, gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi, gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasının sağlanması, geleneksel tatlarla buluşturulması ve gıda israfının engellenmesi hedefiyle yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi" Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de uygulandı.

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