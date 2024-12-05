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        Mersin'de parmağına dikiş makinesi iğnesi saplanan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının parmağına saplanan dikiş makinesi iğnesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:05
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        Mersin'de parmağına dikiş makinesi iğnesi saplanan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının parmağına saplanan dikiş makinesi iğnesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Anıt Mahallesi'ndeki evinde dikiş makinesiyle perde kenarı diken F.K'nin (65) parmağına dikiş makinesinin iğnesi saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının parmağını, iğnenin saplanması sonucu sıkıştığı makineden kurtardı.

        Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K, parmağındaki iğne çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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