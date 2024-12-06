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        Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:57
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        Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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