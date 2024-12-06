Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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