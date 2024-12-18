Gülnar Belediyesi "Yenidoğan Bebek Çantası" uygulaması başlattı

Mersin'de Gülnar Belediyesince "Yenidoğan Bebek Çantası" uygulaması başlatıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yazılı açıklamasında, 2025'te doğacak çocukların aileleri için çantalar hazırladıklarını belirtti.

Çantada bebek bezi, cam biberon, emzik, ateşölçer, zıbın takımı ve battaniye olacağını aktaran Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Yenidoğan çantamız, bebeklerimizin ilk günlerinde onlara en iyi şekilde bakılabilmesi için ihtiyaç duyulabilecek temel ürünlerle dolu. Hediye çantayla hem annelere hem de bebeklerimize mutluluk getiriyoruz. 2025 doğumlu bebeklerimize ulaşacak bu çantalar, sağlıklı ve huzurlu bir başlangıç için yanlarında olacak."

Önge, "Yenidoğan Bebek Çantası" uygulamasından yararlanmak isteyenlerin belediyeye başvurabileceğini kaydetti.