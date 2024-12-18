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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ulaştırma personeliyle bir araya geldi

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ulaştırma Amirliğinde görev yapan personelle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:13
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ulaştırma personeliyle bir araya geldi
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ulaştırma Amirliğinde görev yapan personelle buluştu.

        Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk'in eşlik ettiği Önge, kahvaltıda bir araya geldiği işçilerle görüştü.

        Çalışanların taleplerini dinleyen Önge, kar yağışlarına karşı yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi.

        Önge, işçilerle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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