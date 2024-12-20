Mersin'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

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