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        Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:36 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:36
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        Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.V. idaresindeki 01 AUS 747 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gözne Gişeleri'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü M.V'yi bulunduğu yerden çıkardı.

        Ağır yaralanan M.V. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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