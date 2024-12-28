Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.V. idaresindeki 01 AUS 747 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gözne Gişeleri'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.