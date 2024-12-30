Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Aramalarda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığında altın ve para verip tehditle senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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