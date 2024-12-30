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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:39
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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığında altın ve para verip tehditle senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Aramalarda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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