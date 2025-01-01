SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı

Meydana kurulan SOLOTÜRK standında vatandaşlar alışveriş de yaptı.

Daha sonra aynı noktada prova uçuşlarını gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.

SOLOTÜRK, ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

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