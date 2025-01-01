SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.
Daha sonra aynı noktada prova uçuşlarını gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.
Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Meydana kurulan SOLOTÜRK standında vatandaşlar alışveriş de yaptı.
SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı noktadan gerçekleştirecek.
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