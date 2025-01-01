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        SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:49
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        SOLOTÜRK, Mersin'de prova uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        SOLOTÜRK, ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Daha sonra aynı noktada prova uçuşlarını gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.

        Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Meydana kurulan SOLOTÜRK standında vatandaşlar alışveriş de yaptı.

        SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı noktadan gerçekleştirecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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