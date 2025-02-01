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        Mersin'de sahipsiz köpekler 26 küçükbaş gebe hayvanı telef etti

        Silifke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı 26 küçükbaş gebe hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:07
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        Mersin'de sahipsiz köpekler 26 küçükbaş gebe hayvanı telef etti
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        Silifke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı 26 küçükbaş gebe hayvan telef oldu.

        Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde Ali Mavili'ye ait çiftliğe giren çok sayıda sahipsiz köpek, küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdı.

        Saldırıda gebe küçükbaş hayvanlardan 26'sı telef oldu.

        Mavili, şu an 60 küçükbaş hayvanı olduğunu ve yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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