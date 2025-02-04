Astronot Alper Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu
Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.
Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.
Gezeravcı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi ile Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programlarda öğrencilerle buluştu.
Öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, soruları yanıtladı.
Gezeravcı, gençlerin gelecekte uzay çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Anne babalarınızın yüzünü güldürecek, alnınızı ak gezdirecek örneklerin peşinden koşturun. Yanlış yere odaklanmadan vazgeçtiğiniz gün potansiyeliniz karşılık bulur." dedi.
Programlara katılan öğrenciler, astronot Gezeravcı ile fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.