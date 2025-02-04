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        Astronot Alper Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu

        Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:36
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        Astronot Alper Gezeravcı Mersin'de öğrencilerle buluştu
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        Astronot Alper Gezeravcı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir araya geldiği öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

        Gezeravcı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi ile Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programlarda öğrencilerle buluştu.

        Öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, soruları yanıtladı.

        Gezeravcı, gençlerin gelecekte uzay çalışmalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Anne babalarınızın yüzünü güldürecek, alnınızı ak gezdirecek örneklerin peşinden koşturun. Yanlış yere odaklanmadan vazgeçtiğiniz gün potansiyeliniz karşılık bulur." dedi.

        Programlara katılan öğrenciler, astronot Gezeravcı ile fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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