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        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu

        Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski sevgililerinin aldığı hediyeleri satışa sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:04
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        Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu
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        Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski sevgililerinin aldığı hediyeleri satışa sundu.

        Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecisi Delal Dalgıç, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Eski Sevgili Mezadı" organize etti.

        Mezatta katılımcılar, eski sevgililerden kalan kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak ve kahve fincanı gibi ürünleri sergiledi.

        Ürünler etkinlikte açık artırma usulüyle alıcı buldu.

        - "Tahmin ettiğimden daha fazla ilgi gördü"

        Dalgıç, gazetecilere, iş yerinde bugüne kadar çok sayıda program düzenlediğini söyledi.

        Müşterilerinin yüzünü güldürmek için mezadı "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Dalgıç, "Tahmin ettiğimden fazla ilgi gördü. Herkes hediyelerini getirip sergiledi. Etkinlikte çok eğlendik, güzel geçti. Amacımız insanların eğlenmesini sağlamak." dedi.

        Mezada katılan Başak Dolunay da eski sevgilisinin hediye ettiği kitabı satışa sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bugünü arınma gecesi olarak düşünüyorum. Gelecekte torunlarıma anlatabileceğim güzel bir anı olarak kalsın istedim. O kitabın artık bende kalması anlamsız. Bu nedenle satışa koydum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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